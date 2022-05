Byl to teror, neumíte si to představit. Lidé prchající z Mariupolu popisují týdny strádání

„Bála jsem se, že to bunkr nevydrží - měla jsem strašný strach,” líčila sedmatřicetiletá Usmanovová dobu, kdy se skrývala v Azovstalu a zažila jeho bombardování ruskými silami. V úkrytech se podle ní nedostávalo vzduchu a mezi lidmi panoval strach. „Tak dlouho jsme neviděli slunce,” dodala po evakuaci v obci Bezimenne, která leží asi 30 kilometrů východně od Mariupolu na území Doněcké oblasti ovládané proruskými separatisty.

„Neumíte si představit, co jsme prožili - byl to teror. Žila jsem tam, pracovala celý svůj život, ale co jsme tam viděli, bylo otřesné,” uvedla Usmanovová.