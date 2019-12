Britští poslanci podpořili zákon k Johnsonově brexitové dohodě

Návrh zákona, známý pod zkratkou WAB, do britského práva převádí dohodu o podmínkách odchodu země z EU. Konečné schválení v Dolní sněmovně se čeká 9. ledna. Do horní komory parlamentu, Sněmovny lordů, by se měl zákon podle britského tisku dostat 13. ledna a v týdnu od 27. ledna získat formální souhlas královny.