Británie se v krizovém plánu chystá na organizované odstávky plynu

Podle toho nejčernějšího scénáře by v Británii mohla chybět až šestina elektrické energie, která se s v zemi spotřebuje v nejnáročnějším období. Šlo by o krajní situaci, kdy by už byly uvedeny do provozu i záložní uhelné elektrárny. Pokud by klesl dovoz elektrické energie z Norska a Francie a přišly by mrazy, mohly by v lednu nastat čtyři dny, po které by vláda musela spustit nouzová opatření s cílem šetřit plyn.