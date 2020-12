Bellingcat: Za Navalného otravou stojí tým ruské tajné služby FSB

Alexej Navalnyj zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Po nouzovém přistání byl hospitalizován v Omsku. Tamní lékaři otravu vyloučili, ale po dvou dnech byl Navalnyj na nátlak spolupracovníků a rodiny převezen do Německa na kliniku Charité, kde mu diagnostikovali závažnou otravu.

Tajné sledování Navalného mělo začít už v roce 2017, spolupracovníci FSB jej letecky následovali do více než 30 zemí. Tři členové výše zmiňovaného týmu Navalného sledovali až do Novosibirsku, kde se opoziční předák setkával s voliči před regionálními volbami a apeloval na ně, aby podpořili kandidáty, kteří by oslabili moc vládnoucí strany Jednotné Rusko.