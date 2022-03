Abramoviče mohli otrávit chlorpikrinem nebo novičokem

Grozev se domnívá, že nejpravděpodobnější je chlorpikrin, tedy plynný pesticid, který se používá proti hlísticím (Nematoda) v půdě, jež způsobují škody plodinám, jako háďátka bramborová, řepná a pšeničná. Protože je současně slzotvorný a vyvolávající zvracení, byl nasazen i jako bojová otravná látka, i když není tak smrtící jako jiné plyny. Do těla se dostává nejen dýchacími cestami a při požití, ale i přes kůži.

„Chlorpikrin je látkou, která vyvolává skoro všechny příznaky (jež měl Abramovič),“ řekl Grozev. Abramovič musel být po příletu do Istanbulu hospitalizován. Bylo mu tak špatně, že se podle listu The New York Times při prvním vyšetření spolu s dalšími dvěma postiženými tázal: „Umíráme?“ Stěžoval si i na dočasnou slepotu a svědění a loupání kůže. Chlorpikrin nutí lidi slzet a zavírat oči.