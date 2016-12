„Kdy už se Německo začne bránit? Kdy skončí tohle nesnesitelné pokrytectví? Za tyhle mrtvé může Merkelová,“ vzkázal člen AfD Marcus Pretzell.

„Společenská situace, v níž se mohou odehrávat takové činy, byla systematicky importována poslední rok a půl,“ přisadila si šéf-ka AfD Frauke Petryová.

„Německo přestalo být bezpečnou zemí. Je zodpovědností spolkové kancléřky, aby vám to sdělila. Ale protože ona to udělat nechce, budu to muset říkat já,“ prohlásila v úterý Petryová. AfD podle ní požaduje obnovení kontroly státu nad německým územím, žádná „ale a kdyby“.

25. června – Šest lidí utrpělo zranění po útoku v azylovém středisku v Genshagenu u Berlína. 18. července – Mladý žadatel o azyl z Afghánistánu napadl nožem a sekyrou cestující vlaku do bavorského Würzburgu. 24. července – Syrský žadatel o azyl zabil na autobusovém nádraží v Reutlingenu na jihu Německa ženu mačetou. 24. července – V bavorském Ansbachu se odpálil u vstupu na hudební festival sedmadvacetiletý Syřan. Zraněno bylo 12 lidí, útočník zemřel. 19. prosince – Při útoku nákladním vozem na vánoční trh v Berlíně zahynulo 12 lidí.

Německý analytik Christian Mölling říká, že pro Merkelovou je nyní klíčové, jak se k útoku postaví její Křesťanskodemokratická unie (CDU). „Výsledek vyšetřování ukáže, jak vysokou politickou cenu kancléřka zaplatí. Osamělého útočníka by veřejnost snad ještě akceptovala, ale jakmile se ukáže, že jde o organizovanou strukturu běženců, bude zřejmé, že Německo nezvládlo screening lidí přicházejících v rámci imigrační vlny,“ myslí si expert.

Nelze čekat od lidí, že se smíří s tím, že na ně budou útočit lidé muslimského původu bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann

Politici zatím spíše vyčkávají, bavorská CSU, která ostře kritizuje postoj Merkelové k uprchlíkům, si ale s útokem pospíšila. „Pokud se ukáže, že útočil žadatel o azyl, pak je třeba přehodnotit celý způsob přijímání běženců,“ řekl v úterý bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Vyzval také k otevřené společenské debatě o rizicích, která Německu hrozí v souvislosti s počtem uprchlíků. „Nelze čekat od lidí, že se smíří s tím, že na ně budou útočit lidé muslimského původu,“ dodal.

Server Spiegel Online nicméně vyzval ke střízlivosti a odsoudil „cyniky typu AfD, kteří se snaží politicky přiživit na této situaci“. „Rozeštvávají lidi, a tím jen napomáhají cílům teroristů. Ti nás nenávidí a chtějí, abychom se nenáviděli mezi sebou,“ dodal Spiegel Online.