Útočník se pár hodin před masakrem učil s kamiónem teprve zacházet

Podle Łukasze Wąsika ze spediční firmy, které kamión patřil, GPS data z vozu ukazují, co se s autem dělo v pondělí večer. Sdělil to portálu Money.pl. V 15:44 se někdo pokoušel nastartovat vůz. Další hodinu se nic nedělo. Druhý pokus o nastartování proběhl v 16:52 a motor pracoval do 17:37. V té době stál vůz na místě. Ještě několikrát se někdo pokoušel kamión nastartovat, až v 19:34 vůz vyjel z okraje Berlína.