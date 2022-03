Z bayraktarů se stává trvalý trn v ruském oku

„Není to jediná země, která si bayraktary kupuje. Na naše drony se teď stojí fronta,“ poznamenal Yavuz Selim Kıran, náměstek tureckého ministra zahra­ničí. Pokud Turecko nepodlehne ruskému tlaku a zůstane ochotné pokračovat v prodeji bayraktarů ukrajinské armádě, může to podle EMET pomoci jejímu úsilí odolat ruské invazi.

„A pokud ne, Polsko má podobnou flotilu TB2, která by mohla být za určitých okolností převedena do ukrajinských služeb,“ uzavírá Toole s tím, že tento převod by s největší pravděpodobností nebrzdily žádné podmínky podobné těm, jimiž si prodej ruských stíhaček MiG-29 „opentlila“ Moskva.