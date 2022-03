Washington udělí Ukrajincům, kteří jsou už v USA, dočasný chráněný status

Ředitelka školy: Popisují nám, že je to ještě horší, než vidíme ve zprávách

Dočasný chráněný status (TPS) se vztahuje na cizince, kteří by čelili extrémním potížím v případě, že by se museli vrátit do vlasti devastované ozbrojeným konfliktem nebo přírodní katastrofou, uvedla stanice CNN na svém webu. Ochrana se týká pouze lidí, kteří se už nacházejí ve Spojených státech.