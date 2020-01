Senát začíná jednat o sesazení Trumpa

Prezident se naproti tomu dál vydával za oběť. „Dosahujeme toho, co žádná administrativa předtím, a co z toho mám? Řekněte. Byl jsem obžalován… Těmi levicovými šílenci,“ hřímal v neděli na konferenci Americké federace farmářů, když chválil obchodní dohodu s Čínou.

„Ale to nevadí, farmáři jdou s Trumpem!“ pokračoval a vytasil ze saka novinový výstřižek se zprávou, že má podporu drtivé většiny z nich.

K sesazení prezidenta je podle ústavy třeba hlasů nejméně dvou třetin senátorů, při jejich plném počtu 67 hlasů ze sta. Takové vyústění se však neočekává. Trumpovi republikáni mají v Senátu většinu 53 ku 47, a demokraté by tak potřebovali získat navíc aspoň 20 jejich hlasů.

Nejprve Senát musí přijmout procesní pravidla a největší bitva se patrně rozhoří kolem předvolání svědků, čemuž se lídr republikánů Mitch McConnell brání, a má naopak zájem na rychlém řízení. Existuje totiž riziko, že výpovědi by mohly zviklat jednotu jeho řad.

Žaloba na Trumpa jde do Senátu

Ke schválení pravidel McConnellovi sice stačí nejméně 51 hlasů, které by určitě měl mít, avšak někteří republikánští senátoři se domáhají, aby se o předvolání svědků aspoň hlasovalo, jelikož by rádi vyslechli obě strany, a zřejmě jim bude muset vyjít vstříc.

Demokraté mají zájem, aby promluvily osoby plně zasvěcené do Trumpovy ukrajinské hry, zejména bezpečnostní exporadce John Bolton a úřadující šéf kanceláře Bílého domu Mick Mulvaney.

Trump tehdy koncem 90. let Clintona podporoval, ale nyní od Starra očekává, že naopak zdůvodní, že jeho vlastní přešlapy k sesazení neopravňují. Starr se v roce 2017 v úvodníku obul do Trumpa za to, že veřejně urážel svého ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse.