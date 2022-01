Selhali jsme. Dánský deník se omluvil za papouškování po vládě při pandemii

„Téměř dva roky nás – média i veřejnost – skoro až hypnotizují každodenní data úřadů o koronaviru,” stojí v úvodu článku. „Neustálá duševní pohotovost se podepsala na nás všech. Proto musíme i my, novináři, zhodnotit své vlastní úsilí. A selhali jsme,” stojí dále v textu.

Podle autora bylo chybou média, že nezjišťovalo, zda nejsou vládou podávané statistiky ohledně covidu nadhodnocené. „Nebyli jsme dostatečně ostražití, když bylo zapotřebí se ptát, co to vlastně znamená, že jsou lidé do nemocnic přijímáni s covidem, a ne kvůli covidu,” píše.