Ruský bavič Galkin je tvrdě proti válce

„Tolik strašných věcí Rusko zavinilo a tvrdí přitom, že se nijak neprovinilo. Zvěrstva v Buči – to nejsme my, na Oděsu letí raketa – to také nejsme my. Mariupol vyhladili – ani to nejsme my,“ uvedl manžel Ally Pugačovové (73), sovětské a ruské popové hvězdy, který spolu s rodinou odjel krátce po ruské invazi na Ukrajinu do Izraele.