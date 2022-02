Rusko poslalo reakci na návrhy Západu. Neustoupilo ani o píď

„Naše červené čáry a klíčové bezpečnostní zájmy jsou ignorovány a nezcizitelné právo Ruska na jejich prosazování je odmítáno. Pro nás je to samozřejmě nepřijatelné,” stojí v dokumentu.

V úvodu odpovědi ruská strana zopakovala svůj požadavek, aby bylo vyloučeno budoucí členství Ukrajiny a Gruzie v NATO a aby se rozmístění vojenské infrastruktury Aliance vrátilo do roku 1997.

Není jasné, jak by přesně takový scénář vypadal. Vzhledem k tomu, že i Česká republika vstoupila do NATO až v roce 1999, nesměly by na jejím území cvičit žádné spřátelené jednotky.