Rumunsko padá po covidové spirále

„Je to apokalypsa. Výstižnější slovo mě nenapadá,“ říká Victoria Aramová, lékařka z Bukurešti. „Pacienti s koronavirem se na chodbách nemocnic odstrkují, aby se dostali ke kyslíkovým přístrojům. Na univerzitní klinice v Bukurešti už nějakou dobu není v márnici místo,“ dodává podle listu Frankfurter Rundschau.

Notoricky podfinancované nemocnice jsou nyní beznadějně přetížené. „Chybějí nám lůžka, potřebné vybavení, docházejí síly. Sepsali jsme petici vládě. Nemyslím si ale, že by to k něčemu bylo. Je to jen poslední zoufalý výkřik,“ stěžuje si Cyprian Popescu, anesteziolog z nemocnice v Aradu.