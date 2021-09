Pákistánské aerolinky vypraví první komerční let do Kábulu od nástupu Tálibánu

První komerční let do Kábulu po ovládnutí Afghánistánu islamistickým hnutím Tálibán spojí v pondělí afghánské hlavní město s pákistánskou metropolí Islámábád, oznámily dnes pákistánské aerolinie PIA. Veškeré civilní lety do Kábulu byly přerušeny 15. srpna poté, co moc v zemi převzal Tálibán. Podle letecké společnosti je o první letecké spojení do Kábulu zájem zejména mezi humanitárními pracovníky a novináři, uvedla agentura AFP.