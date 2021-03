ON-LINE: Pro podniky nad 250 zaměstnanců platí povinně testování

6:33 - V Německu se dnes bude rozhodovat o tom, zda v zemi bude pokračovat karanténa, která zatím platí do 7. března, a o postupu při uvolňování přísných protiepidemických pravidel. Očekává se, že německá karanténa se pravděpodobně prodlouží do 28. března. Zároveň podle německých médií plánuje Merkelová pozvolné uvolňování pravidel, kdy by se mohlo scházet až pět lidí ze dvou různých domácností. V závislosti na epidemické situaci návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady.