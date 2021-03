ON-LINE: Pokračuje přetahovaná mezi EU a Británií o vakcíny

6:16 - Pokud zakáže EU vývoz vakcíny AstraZeneca vyrobené v jejích zemích do Británie, může to zdržet britský očkovací plán o dva měsíce, uvedl list The Guardian. Hrozba zákazu vývozu z unijních zemí do Spojeného království vzrostla poté, co USA odmítly dávky vyrobené na svém území uvolnit pro EU a nechají je vyvézt jen do sousedních zemí. V USA není vakcína od AstraZeneky schválená. EU v neděli odmítla britskou žádost o dodávku složek vakcíny vyrobených v Nizozemsku v továrně Halix. Produkty z ní přitom zatím nejsou schválené pro použití v EU.