Německý velvyslanec: Už mnoho let stojíme na straně Ukrajiny

Zastáváme dvojkolejný přístup. Na jedné straně jsme otevřeni serióznímu dialogu s Ruskem na základě mezinárodního práva a na základě respektování práva všech národů na sebeurčení. Na druhé straně jsme připraveni zavést i drastické sankce. S klidným svědomím mohu prohlásit, že ohledně sankcí zastáváme velmi tvrdou linii. Spolkový kancléř Scholz opakovaně zdůraznil, že vojenská agrese, která by zpochybnila územní celistvost Ukrajiny, by vyšla draho.

V současné situaci těm emocím velmi dobře rozumím. O to důležitější je ohromně rozvážný postoj rozhodujících politiků v Kyjevě. Německo – a to bych zde chtěl obzvláště zdůraznit – stojí už mnoho let pevně na straně Ukrajiny. Anexi Krymu, která je porušením mezinárodního práva, jsme nikdy neakceptovali a na všech mezinárodních fórech, od OBSE až po Radu bezpečnosti OSN, zdůrazňujeme, že ruský postup na Krymu i v Donbasu představuje nepřijatelnou agresi.

Situace je vážná. To opakovaně zdůrazňuje spolkový kancléř i ministryně zahraničí. Proto dáváme velmi jasně najevo, co by se stalo, pokud by došlo k agresi. A děláme všechno pro to, abychom prostřednictvím rozhovorů a jednání překonali současnou eskalaci. Činíme tak společně s USA a našimi ostatními spojenci.