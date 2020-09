Naše děti jsou v hrobě a Kočner se směje, plakala matka Kušnírové

Když předsedkyně soudního senátu Ružena Sabová četla verdikt, otec zavražděného novináře Jozef Kuciak si v jeden okamžik musel sednout a sundat si i roušku, aby se mohl nadechnout. Když pak rodiče vyšli ze soudní síně, schovali se rozčarovaní do stínu pod strom na okraji areálu trestního soudu.

„Nerozumím rozhodnutí soudu, ale je to zlé. Je vidět, že spravedlnost na Slovensku ještě nezačala všude úřadovat, že je někdo mocný, kdo tahá za nitky. Bohužel my ty nitky nemáme, ani peníze, abychom to dokázali ovlivnit tak jak oni,“ řekla Právu Zlatica Kušnírová.

Ze tří obžalovaných dostal ve čtvrtek v této kauze trest jen Tomáš Szabo, který vraha na místo činu přivezl. Vyměřili mu 25 let. Údajného objednavatele Mariana Kočnera a údajnou zprostředkovatelku Alenu Zsuzsovou soud osvobodil s tím, že jejich vinu se nepodařilo prokázat.

Zlatica Kušnírová dala najevo, že se vůči verdiktu odvolají. „Věřím, že na Nejvyšším soudu to bude jiné. Teď se to tam obměnilo, tak doufám, že tam teď sedí ti správní soudci. Doufám, že uvidí, jak trpíme. Naše děti jsou v hrobě, a Kočner se směje,“ řekla.

K samotnému činu se už dříve přiznal bývalý voják Miroslav Marček, letos v dubnu dostal 23 let vězení. „Sabo ani Marček neměli žádný motiv, zabíjeli pro peníze. Oni byli najatí,“ uvedla Kušnírová. „Nebyl to jen Marián Kočner. On byl jen zprostředkovatel. To stále tvrdím od první minuty,“ doplnila.

„Nadále bojujeme, pokud budeme žít a dýchat a dokud nenastane spravedlnost, protože jsem slíbila svým dětem, že se postavím k jejich hrobu a povím jim, že konečně spravedlnost zvítězila na Slovensku, ale bohužel asi ne. Oni tam musí v černém hrobě být, a tady si každý dělá zase, co chce...,“ dodala s pláčem.

BEZ KOMENTÁŘE: Soud v kauze zavražděného Jána Kuciaka Video: Aleš Fuksa, Právo

V podobném duchu mluvil i Jozef Kuciak. „Nevím, stále jsem nějak věřil, že se i ten poslední důkaz, který tam byl, vezme v úvahu, že se to minimálně vrátí nazpět k dokazování,“ řekl.

„Pro mě byly důkazy dostačující, a ne že se nebraly v úvahu například ostatní věci okolo pana Kočnera, co se týká Threemy (aplikace pro šifrovanou komunikaci – pozn. red.). Důkazy, které soud bral, se týkaly čistě jen vraždy a nebraly se žádné další důkazy, ale podle mě to bylo dostačující na to, aby byl odsouzený,“ dodal.

„Teď musíme věřit, že spravedlnost nakonec zvítězí,“ doplnil.

I kdyby nakonec rodiče vysoudili odškodnění, život se podle něj nedá vyčíslit penězi. „I kdyby nějaká náhrada byla, tak to určitě půjde na nějaké účely, my to nechceme. Jsou to špinavé peníze a absolutně s nimi nechceme mít nic společného,“ řekl Jozef Kuciak.

Rodiče Jána Kuciaka Jozef (ve vestě) a Jana (vpravo), Zlatica Kušnírová sedí zády. Foto: Aleš Fuksa, Novinky

Rozčarování neskrýval ani novinář Marek Vagovič, šéf investigativního týmu webu aktuality.sk, pro který Ján Kuciak pracoval.

„Je to strašná hanba. Tento soud byl vždy považován za top v rámci slovenské justice. Dnes se ukázalo, že to tak v celku nemusí být, že i tento soud upřednostňuje jistý právní purismus. Hledá zákonnost, ale ne spravedlnost. Nechápu, proč soudu nestačila ta řada nepřímých důkazů. Byly tam i přímé důkazy, a to poměrně vážné. Jsem zvědavý na odůvodnění a jsem velmi zklamaný,“ poznamenal.