Kyjev má nárok na jaderné hlavice, podotýká bývalý šéf polské diplomacie

„Sikorski se možná snažil zbrzdit Rusko, které Ukrajině vyhrožuje jadernými zbraněmi, ale na to to nevypadá, spíše to může stačit k eskalaci konfliktu. Proto je lepší takové návrhy přecházet mlčením,“ řekl televizi Polsat Bartosz Kownacki, zákonodárce vládní strany PiS.