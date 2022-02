I Švýcarsko uvalí sankce na Rusko

„Švýcarsko znovu vyjadřuje svou solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem; doručí podpůrné dodávky lidem, kteří utekli do Polska,” pokračovala ve vyjádření vláda a znovu se nabídla, že je ochotna ve sporu mezi Moskvou a Kyjevem působit jako prostředník.

„Bez zapojení Švýcarska by naše opatření nebyla tak účinná jako s ním,” ocenil rozhodnutí Borrell. Zdůraznil, že zvláště v boji proti „černým penězům”, z nichž těží ruští oligarchové napojení na Kreml, je švýcarská pomoc zásadní.

Fiala podpořil snahu Ukrajiny o vstup do EU

Podle tisku patří Švýcarsko k zemím, kam bohatí Rusové s oblibou posílají své peníze. Stanice RTS uvedla, že Rusové do země v předloňském roce poslali 2,5 miliardy dolarů (55 miliard korun) a v první polovině loňského roku dalších 1,8 miliardy dolarů (téměř 40 miliard korun). To je více než do Británie či USA.