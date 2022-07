Evropě chybí lídři s vizí, posteskl si Kissinger

„Evropskému vedení chybí představa o tom, kam (by mělo) směřovat a o (jeho) poslání,“ podotkl a současné státníky postavil do protikladu například k německému poválečnému kancléři Konradu Adenauerovi či k někdejšímu francouzskému prezidentovi Charlesi de Gaullovi.

Současný americký prezident Joe Biden by se ve vztazích k Číně neměl nechat natolik ovlivňovat domácí politikou a měl by pochopit, že „Čína tu zůstane“.

„Biden je, stejně jako předešlé administrativy, příliš ovlivněn domácím pohledem na Čínu,“ podtrhl exdiplomat, který se spolu s Nixonem začátkem 70. let zasloužil o normalizaci vztahů s Pekingem.

„Je samozřejmě důležité zabránit Číňanům či jakékoliv jiné zemi v hegemonii, ale není to něco, čeho se dá dosáhnout nekonečnou konfrontací,“ podtrhl.

„Je čas upustit od strategické nejednoznačnosti,“ uvedl. USA by se podle něj měly jasně postavit na stranu Tchaj-wanu.

Pokud tak učiní, bude to poprvé za posledních 25 let, co takto vysoce postavený americký politik ostrov navštíví.