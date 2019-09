Dohodu s táliby zmařil spor o stažení

Afghánský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, agentuře AP prozradil, že se mírové ujednání rozpadlo kvůli tomu, že Tálibán odmítl podepsat dohodu, která by nestanovila datum úplného stažení amerických sil.

Afghánský prezident Ašraf Ghání ale o přesné datum stažení nestál. Podle něj by tak vnitroafghánské jednání o uspořádání země, které mělo přijít po podpisu dohody, nemělo smysl vůbec začínat.

„Proč by se s námi měli bavit, když by věděli, kdy Američané odejdou?“ řekl podle stanice Al-Džazíra prezident Zalmayi Khalilzadovi, zvláštnímu vyslanci USA pro Afghánistán . Američanům se také nepodařilo Gháního přesvědčit, aby odložil prezidentské volby vyhlášené na 28. září.

Do karet se jim nehodila především předpokládaná Gháního výhra, která by podle nich prostřednictvím protestů opozice rozpoutala politickou krizi, jež by pohřbila jakákoli vnitroafghánská jednání. Afghánským vládním vyjednavačům se zase nelíbilo, že se dohoda nezabývala vazbami Tálibánu na Pákistán a výměnami rukojmí.