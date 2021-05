Cestování na Jadran nebo k Balatonu je snazší

Oranžovou barvu značící střední míru rizika má nově Rumunsko, zatímco do Maďarska může český turista cestovat již tři týdny po první dávce očkování .

Pro cesty zpět ze zemí červené a oranžové kategorie se test před návratem do ČR vyžaduje v případě, že člověk použije hromadnou dopravu.

„Jinak klientům momentálně odpadá povinnost (pro tmavě červené státy) být minimálně pět dní v samoizolaci a až poté jít na PCR test. To je velice dobrá zpráva, očekáváme velký nárůst zájezdů do Chorvatska ,“ řekla Právu mluvčí cestovní kanceláře Invia Andrea Řezníčková.

O Chorvatsko podle ní už nějakou dobu stoupá zájem. „Momentálně je na pátém místě v oblíbenosti, což tak bývá každoročně. Nejvíce chtějí Češi osmidenní zájezd vlastní dopravou do tříhvězdičkového hotelu,“ dodala Řezníčková.

Do Španělska budou moci od 7. června volně všichni očkování

Cestovní kancelář v sobotu chystá také první let s turisty do Turecka, i tady čeká nárůst zájmu. Destinace se otevírá turistům po tvrdé uzávěře, která trvala do 17. května.