Biden si nechal to nejtěžší na konec

Historický zlom? Bidena by do Bílého domu mohl poslat Texas

Historický zlom? Bidena by do Bílého domu mohl poslat Texas Amerika

„Prakticky nepřichází do úvahy scénář, při němž by Biden na Floridě vyhrál, avšak Trump by ho nakonec celkově porazil. O tom, že klání na Floridě může dopadnout mimořádně těsně, svědčí skutečnost, že ve většině průzkumů z posledních dnů demokrat vede, avšak jen v rámci statistické chyby,“ upozornil server FiveThirty Eight.