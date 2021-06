Astra by se měla dál používat. Užitek převažuje nad riziky, řekl šéf schvalování vakcín

Svůj předchozí výrok, podle kterého by státy neměly tuto vakcínu používat v žádné věkové skupině, označil za dezinterpretaci italského deníku La Stampa, který ho v neděli otiskl.

„Všechny vakcíny schválené EMA, a to včetně té od společnosti AstraZeneca, mají příznivý poměr mezi užitkem a rizikem, a to hlavně v případě starších a ohrožených lidí, a proto by měly být nadále používány,” sdělil Cavaleri agentuře ANSA. Podle něj se nic nemění ani pokud jde o věk osob.