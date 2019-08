Turecká kolona obrněnců v Sýrii se stala terčem náletu

„Tvrdě odsuzujeme tento útok, který je v rozporu s existujícími dohodami, spoluprací a dialogem s Ruskou federací. Očekáváme zavedení nezbytných opatření, která by předešla opakování podobných incidentů,“ dodalo podle tureckého listu Hürriyet ministerstvo a zmínilo právo na sebeobranu.

„Turecká vozidla naložená municí, zbraněmi a materiálním vybavením překročila v pondělí ráno syrsko-tureckou hranici a vjela do města Sarakib na cestě do Chán Šajchúnu pomoci poraženým teroristům z (bývalé) Fronty an-Nusra , která je na seznamu teroristických organizací Rady bezpečnosti ,“ uvedl představitel syrského ministerstva zahraničí.

Dodal, že „Syrská arabská republika tvrdě odsuzuje turecké porušení své suverenity a územní celistvosti“. Podle něj jde o hrubé porušení mezinárodního práva. Střet je o to ožehavější, že Turecko chce na severovýchodě Sýrie zřídit 30 kilometrů širokou bezpečnostní zónu, která by byla pod jeho kontrolou. [ celá zpráva ]

Podle syrské vzbouřenecké Fronty národního osvobození mířila kolona na pozorovací stanoviště s „posilami“. Plukovník džihádistické skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS), jejíž jádro tvoří An-Nusra, potvrdil agentuře Reuters, že se do bojů na předměstí Chán Šajchúnu, který vede HTS, zapojili i bojovníci ze skupin podporovaných Turky. Syrská armáda do města pronikal o víkendu. [ celá zpráva ]

Poslední střet znepokojuje humanitární a charitativní organizace, protože v Idlibu jsou skoro tři miliony civilistů odmítajících režim Bašára Asada. „Nejhorší noční můra se stala realitou,“ uvedl Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky. „Roky jsme varovali před katastrofou v Idlibu, odkud nemají kam utéci tři milióny civilistů. Taky jsou tam velmi nebezpeční militanti. Ale útoky na celou oblast Idlibu a sousedící sever provincie Hamá by mohl znamenat, že se milión dětí dostane do hrozné křížová palby. Zdá se, že právě to se stalo,“ dodal Egeland pro BBC.