Rusové s Turky zahájili společné pohraniční hlídky na severu Sýrie

Společné patroly probíhají východně od Rás al-Ajnu a západně od Tal Abjádu. Turecká armáda by podle dohody s Rusy neměla zasahovat do města Kámišlí. Na východ od něj už od čtvrtka hlídkují Američané.

Cílem patrol je zabránit oddílům syrských Kurdů, aby se vrátily do pohraničí. Kurdské milice YPG se musely v rámci dohody Ankary s Washingtonem a později s Moskvou stáhnout nejméně 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice.

Daily Sabah informoval, že by do Ankary v průběhu pátku měla dorazit ruská vojenská delegace. Společně s tureckou by měla probrat technické a taktické záležitosti společných hlídek.