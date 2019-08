Islámský stát podle Pentagonu posiluje, Turecko však cílí na Kurdy

Teroristický Islámský stát (IS) využívá stahování amerických vojáků ze Sýrie, aby tam obnovil své síly. Uvádí to čtvrtletní zpráva generálního inspektora pro ministerstvo obrany USA, který dohlíží na operace Pentagonu. Turecko místo boje s IS ale hrozilo operací proti syrským Kurdům. Washington a Ankara se nakonec dohodly, že na severu Sýrie společně zřídí bezpečnostní zónu.