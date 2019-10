Invaze? Pustím do Evropy miliony běženců, vyhrožuje Erdogan

„Není nic lehčího než otevřít brány a pustit 3,6 milionu uprchlíků do Evropy ,“ řekl Erdogan v projevu zákonodárcům z jeho strany AKP.

Turecký prezident podle vládního listu Daily Sabah odmítl kritiku invaze do Sýrie, ať už přichází odkudkoliv: „Turecko bude ignorovat kritiku operace Jaro míru, která byla zahájena proti teroristickým elementům, včetně zahraničních, které se volně pohybují po Sýrii. ”

„Oni nejsou upřímní, jen mluví,“ řekl o kriticích invaze a pustil se do dvou zemí: „Naléhám na Saúdskou Arábii, aby se podívala do zrcadla a vysvětlila, co provedla v Jemenu. A Egypt nemůže taky nic říci. Umožnili, že demokraticky zvolený (islamistický prezident) Mursí zemřel od strádání u soudu.”