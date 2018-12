Novinky

Kurdské milice YPG pravděpodobně nebudou schopné dál držet oblast východně od řeky Eufratu, protože Turecko opakovaně hrozilo, že na ně zaútočí i v době, kdy tam ještě působili američtí vojáci. Oblast by však rád pod svou kontrolu dostal i syrský prezident Bašár Asad.

Turecko sice říká, že nemá žádné územní nároky vůči Sýrii, ale už kontroluje oblast od Džarábulusu až po Afrín. Ankara se snaží od svých hranic vytlačit kurdské milice YPG. Ty sice s podporou Spojených států významnou měrou přispěly k porážce Islámského státu v Sýrii, ale Turecko je považuje za teroristickou organizaci spojenou se zakázanou separatistickou tureckou stranou kurdských pracujících (PKK).

Kurdové by rádi získali v rámci Sýrie větší autonomii, ale Damašek opakovaně odmítl možnost federalizace země a je možné, že před strachem z tureckého útoku budou ochotny přistoupit na dohodu s Asadovým režimem.

Hrozí mocenské vakuum

Aby nevzniklo mocenské vakuum, Spojené státy koordinují stahování s Turky. Turecký ministr zahraničí Mevlut Çavuşoğlu to v pátek potvrdil televizi TRT: „Existují tři společné americko-turecké pracovní skupiny. Tyto tři komise se sejdou ve Washingtonu 8. ledna a budou jednat o koordinaci stažení amerických sil.”

Çavuşoğlu dodal, že kvůli stažení Turecko odložilo naplánovanou operaci proti milici YPG. Označil to jako logické rozhodnutí, aby se zabránilo palbě na spřátelené jednotky: „Neznamená to, že jsme se vzdali našeho rozhodnutí a operací, které v budoucnosti spustíme proti YPG.“ Podle něj je taková operace nezbytná, protože region potřebuje stabilitu, které není možné dosáhnout bez úplného vyčištění od radikálů z Islámského státu i YPG.

Zdůraznil, že jakákoli akce proti YPG nemá narušit teritoriální integritu Sýrie: „Klademe velký důraz na územní celistvost Sýrie. Nepodporujeme žádnou aktivitu, která by rozdělila Sýrii, proti té se dokonce postavíme.“

Trump se rozhodl po rozhovoru s Erdoganem

O stažení amerických jednotek rozhodl Trump jednostranně bez porad s národním bezpečnostním týmem nebo spojenci. Kvůli tomu se rozhodl odejít ministr obrany James Mattis a poté i americký vyslanec u mezinárodní koalice proti IS Brett McGurk.

Podle agentury AP Trump souhlasil se stažením minulý týden v rozhovoru s tureckým prezidentem Erdoganem. Podle jednoho ze dvou zdrojů AP byly postoje obou stran pevné. Trump byl proti tureckému vpádu do na sever Sýrie a navrhl, aby obě země spolupracovaly na zajištění bezpečnosti v oblasti. Podle zdroje se mělo na Turky zatlačit a „nabídnout jim něco jaké malé vítězství, třeba udržení oblasti u hranic“.

Erdogan ale zahnal Trumpa do defenzivy, když mu připomněl jeho slova, že američtí vojáci byli v oblasti jen proto, aby porazili Islámský stát., který je z 99 procent zničen. Říkal, že s hrozbou radikálů z IS se dokáže Turecko vypořádat samo.

Přestože Trumpovi bezpečnostní poradci říkali, že je nutné dosáhnout udržitelného vítězství nad IS, což znamená více než je jednat o území, Trump se rozhodl ohlásit vítězství nad IS a vojáky stáhnout. To šokovalo nejen národního bezpečnostního poradce Johna Boltona, který rozhovoru naslouchal, ale i tureckého prezidenta.

Milice YPG v rámci Syrských demokratických sil teprve o minulém víkendu dobyly Hadžín, což bylo aktuální hlavní město Islámského státu. Počet bojovníků IS se odhadoval na pět tisíc.[celá zpráva]