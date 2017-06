„Vyzbrojujeme je pro boj. Jestliže povedou další boj a budou potřebovat lehká nákladní auta, která používali, poskytneme jim je,” řekl Mattis cestou do Německa.

„Jestliže už nějaké věci nebudou dál potřeba, vyměníme je za něco, co budou potřebovat,” dodal šéf Pentagonu.

Popřel tím, že by hned po dobytí Rakky Američané výzbroj požadovali vrátit, jak uváděli Turci. Podle něj to bude záviset na tom, jaká operace bude následovat a kde se uskuteční. „Uděláme, co můžeme,” uvedl jen k tureckým požadavkům.

Turečtí představitelé přitom minulý týden tvrdili, že je Mattis písemně ubezpečil, že zbraně dodané syrským Kurdům budou vráceny Američanům a USA poskytnou Turecku jejich seznam.

Kurdští bojovníci z YPG u kulometu při bojích v Rakce

FOTO: Goran Tomasevic, Reuters

Zatím není známo, jaké zbraně Spojené státy Kurdům poskytly. Američtí představitelé ale naznačili, že šlo minomety ráže 120 mm, kulomety, munici a lehká obrněná vozidla či ruční zbraně. Nebyly ale dodány protiletadlové rakety a kromě minometů žádné dělostřelecké vybavení.

Mattis zřejmě bude muset svá slova v Bruselu vysvětlovat Turkům, s nimiž se setká na zasedání NATO. Turecko bylo pobouřeno, když se v květnu USA rozhodly dovyzbrojit YPG postupující na syrskou Rakku, hlavní město samozvaného Islámského státu [celá zpráva]

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že nebude váhat s tvrdším postupem proti YPG, pokud by dospělo Turecko k závěru, že je takováto akce potřeba.

Postup v Rakce



Milice YPG jsou jednou z nejúčinnějších sil v boji proti Islámskému státu, ve snaze dobýt Rakku tento týden postoupily zase o něco dále.

„Jsme nyní na západním konci Rakky a celá oblast tady až k al-Barídu byla osvobozena. Postupuje to dobře, máme to pod kontrolou a morálka bojovníků je vysoká,” řekl ve městě jeden z velitelů YPG Adil Kobání.

Dodal, že se v oblasti našel tunel a že má zprávy, že zadržení civilisté museli kopat tunely, takže jich asi bude více. Tunely často využívají bojovníci z obklíčených oblastí k útokům do týla osvoboditelů.

Kurdští bojovníci na dobytém předměstí Rakky

FOTO: Goran Tomasevic, Reuters

Turecká palba na YPG



Ankara ale považuje YPG za teroristickou organizaci spjatou se zakázanou tureckou separatistickou Kurdskou stranou pracujících, která vede boj proti vládě. Turecko během syrské občanské války opakovaně útočilo na kurdské milice YPG, naposled v úterý. Podle armády šlo o odvetu za střelbu YPG na Svobodnou syrskou armádu (FSA), kterou podporuje Ankara.

„Pět podpůrných vozidel v oblasti bylo použito k odvetě proti obtěžující palbě a identifikované cíle byly zničeny nebo neutralizovány,“ uvedla turecká armáda podle listu Hürriyet.

V úterý večer kulometná palba YPG mířila na pozice Svobodné syrské armády v oblasti Maranaz jižně od města Azaz.

Turecké tanky u Karkamisu hoto

FOTO: Umit Bektas, Reuters

Palba z děl byla podle soukromé turecké stanice Habertürk slyšet od tureckého pohraničního města Killis.

Loni Turecko vyslalo své vojáky do Sýrie, aby podpořili Svobodnou syrskou armádu při zajišťování příhraničního území u syrsko-tureckých hranic, které držel Islámský stát. Obávali se, že by oblast mohla obsadit milice YPG, která z Manbidže postupovala na Džarábulus. [celá zpráva]