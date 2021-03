Vakcína od AstraZeneky není v USA registrovaná. Firma o to ještě nepožádala

Podle už staršího vyjádření mluvčího AstraZeneky Brendana McEvoye firma s FDA komunikuje. Na začátku února uvedl šéf výzkumu Mene Pangalos, že výsledky z velkých testů v USA a Jižní Americe by měly být do čtyř až šesti týdnů. V USA je do nich zapojeno 32 000 lidí, z nichž čtvrtina je starší 65 let, pětinu participantů pak tvoří Afroameričané a Hispánci.