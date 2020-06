V USA se ozývají hlasy volající po rozpuštění policie

Efektivnější než vymáhání práva a dohled nad pořádkem v ulicích by podle zastánců nápadu bylo investovat do místních komunit. Například do vzdělávání, drogové prevence a prevence kriminality obecně. Pokud už by k nějakému problému došlo, měli by ho řešit vybraní jedinci z místních komunit – obyvatelé ghett.