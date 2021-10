V Oklahomě po šesti letech popravovali. Vězeň se před smrtí svíjel v křečích a zvracel

Vězeňské úřady v Oklahomě před několika dny v komuniké ujišťovaly, že jejich způsob poprav je „humánní a účinný” a že popravy mohou pokračovat. Advokát několika odsouzenců Dale Baich nicméně varoval, že panují vážné pochyby ohledně utrpení způsobovaném koktejlem ve smrtící injekci a také ohledně toho, zda je to v souladu s americkou ústavou, která zakazuje kruté a neobvyklé tresty. Argumentoval, že soudní proces o této otázce by měl začít v únoru a do té doby by stát neměl znovu popravovat.