USA nebudou mít velvyslanectví v Kábulu

V úterý by měli letiště v Kábulu opustit zahraniční vojáci. Američtí představitelé včetně prezidenta Joea Bidena prohlásili, že termín hodlají dodržet. Svou přítomnost by ale mohly USA prodloužit, pokud by to posloužilo k evakuaci vlastních občanů. Není zcela jasné, kolik lidí zbývá z Kábulu odvézt. Za uplynulý den Spojené státy a spojenci odvezli z Kábulu na 3000 lidí, od poloviny srpna to je celkem 114 000 lidí.