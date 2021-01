Trump už není prezident, jeho soud v Senátu se ale blíží

Demokratičtí poslanci, kteří žalobu sepsali, tím měli na mysli Trumpovo chování před vpádem jeho příznivců do Kapitolu, který se uskutečnil 6. ledna tohoto roku. Řada amerických politiků napříč politickým spektrem akci označila za „terorismus”.

Podle stanice NBC by mohla žalobu poslat do Senátu v následujících několika dnech. Druhý nejvýše postavený demokrat v Senátu Dick Durbin uvedl, že se tento soud bude od předchozích impeachmentů velmi lišit.

„Víte, tady neřešíme, jestli někdo přišel do Kapitolu. Víme, že jeden policista z Kapitolu zemřel a viděli jsme, jaké škody byly napáchány,” řekl.

Fakt, že byl celý vpád do Kapitolu živě přenášen jak v televizích, tak po sociálních sítích, podle Durbina znamená, že jsou senátoři „kromě soudců také očití svědci”.

Trump si zatím stále nesehnal právníky, kteří by ho v senátu zastupovali. Údajně si nechtějí poškodit reputaci, protože to, co Trump udělal je podle nich „neobhajitelné”, napsala agentura Bloomberg.