Trump po letech přiznal kyberútok na Rusko

Republikánský prezident Donald Trump útok přiznal listu The Washington Post v dlouhém rozhovoru, který s ním vedl sloupkař Marc Thiessen, jenž dříve psal projevy Georgi Bushovi mladšímu a ministru obrany Donaldu Rumsfeldovi.

Trump řekl, že útok nařídil na rozdíl od svého demokratického předchůdce Baracka Obamy: „On věděl už před volbami, že se tam Rusko motá, nebo mu to řekli. A on neřekl nic. Důvodem bylo, že se do toho nechtěl plést, protože si myslel, že (Hillary Clintonová) vyhrává, neboť četl rádoby průzkumy.”