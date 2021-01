Trump na odchodu rozdá stovku milostí

Okolo končícího prezidenta dle listu The New York Times (NYT) v posledních měsících vyrostl „lukrativní trh“, na němž lidé s přístupem k Trumpovi inkasují desetitisíce dolarů za prosazování milostí či zkrácení trestů v konkrétních případech.

Trump zrušil zákaz cestování z EU včetně ČR do USA, Biden by ho chtěl zachovat

Republikánský senátor Lindsay Graham, který dlouho patřil ke spojencům odcházejícího prezidenta, varoval před udělením milostí radikálům, kteří

6. ledna vnikli do budovy Kongresu. „Myslím, že by to prezidenta Trumpa zničilo, a doufám, že to neudělá,“ řekl stanici Fox News.