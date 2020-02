Rusko chce v amerických volbách znovu bojovat za Trumpa, varovaly tajné služby

„Jestli se informace o ruském vměšování potvrdí a Donald Trump do toho zasahuje, tak zase zničí jakoukoli naši snahu zastavit vměšování zahraničních států do vnitropolitické situace USA. Přesně, jak jsme varovali,“ uvedl pro CNN člen Sněmovny reprezentantů Adam Schiff, jenž v Senátu za demokraty vedl proces impeachmentu proti současnému prezidentovi.

Manafort lhal v kauze vměšování Ruska do amerických voleb, tvrdí soudkyně

Vyšetřování možného vlivu Ruska na americké volby zastínilo první dva roky vlády Donalda Trumpa. Podle amerických tajných služeb se potvrdilo, že Moskva se snažila do voleb zasáhnout. Neprokázalo se ale, že by v tom Trump či jeho spolupracovníci Rusku pomáhali. Moskva opakovaně popírá, že by se pokusila volby či kampaně jakkoli ovlivňovat.