Republikáni žádají o odklad projednání impeachmentu Trumpa

McConnell žádá demokraty ovládanou Sněmovnu, aby počkala s předáním žádosti o impeachment Senátu do 28. ledna. To by posunulo projednávání impeachmentu na půlku února, protože Trumpovi právníci mají 14 dní od předání na přípravu obhajoby. Tento termín by vypršel 11. února.