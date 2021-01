Odvolání Trumpa ještě před koncem mandátu? Ne nereálné

K naplnění čtvrtého odstavce tohoto dodatku je třeba, aby sám viceprezident a většina z 15 ministrů, tedy nejméně osm z nich, podepsali a odeslali dopis o neschopnosti prezidenta zastávat nadále svůj úřad Sněmovně reprezentantů i Senátu. V tuto chvíli už by viceprezident oficiálně všechny pravomoci převzal.

Viceprezident Mike Pence by se mohl dočasně ujmout prezidentské funkce

Prezident má každopádně šanci na tento dopis reagovat. Stačí mu odeslat písemnou reakci do obou komor amerického parlamentu se slovy, že je schopen úřad nadále vykonávat. Záležitost pak bude Kongres řešit.

Je to povstání. Splňte přísahu vyzval Biden Trumpa

Ve Sněmovně reprezentantů (alespoň 290 poslanců) i Senátu (alespoň 67 senátorů) je potřeba dvoutřetinové většiny, aby návrh ministrů prošel. Pokud by se tak stalo, pokračoval by viceprezident ve vykonávání prezidentské funkce, v opačném případě by pravomoci připadly zpět prezidentovi.