Melania mluvila jako Trump naruby

Donald je manžel, který mě podporuje ve všem, co dělám,“ řekla první dáma s tím, že v jeho administrativě působí ve vedoucích funkcích bezpříkladný počet žen, že Američané jsou vždy jeho prioritou a že podporuje nekonvenční myšlení.

Prezident jí z první řady tleskal, byť Melanie mluvila jako on naruby. Sám ale předtím na videu jako v gestu velkorysosti udělil milost bankovnímu lupiči a občanství pěti nebělošským imigrantům.

S empatií a pochopením Melania vyjádřila soustrast nad ztrátou více než 177 tisíc životů v důsledku pandemie, což Trump učinil za celou dobu jen okrajově, zatímco do povědomí veřejnosti se víc zapsal slovy: „Je to, jak to je…“