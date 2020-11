Kosmická loď Crew Dragon letí se čtyřmi astronauty k ISS

Současná mise je vůbec první plnohodnotnou misí vesmírného plavidla vlastněného soukromou společností, na níž se NASA podílí, uvedla agentura Reuters. Posádka lodi Crew Dragon, která byla překřtěna na Resilience (Houževnatost), by měla na ISS zůstat pět až šest měsíců. Je to už druhý let Crew Dragonu s posádkou.

První úspěšná testovací výprava na ISS s dvoučlennou posádkou se uskutečnila od 30. května do 2. srpna. Bylo to poprvé od konce letů raketoplánů v červenci 2011, kdy do vesmíru vynesla americkou posádku americká kosmická loď. Devět let byli Američané závislí na ruských sojuzech. Podle agentury AP zaplatila NASA za jedno místo v lodi startující z Kazachstánu naposledy 90 milionů dolarů (přes dvě miliardy Kč).