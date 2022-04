Černochová požádala o zvýšení rozpočtu ministerstva obrany o 1,4 miliardy

"Plním to, co jsem říkala, že budu o finanční prostředky žádat průběžně podle toho, jak budu vědět, co budeme schopni utratit," řekla Černochová. "Chápu, že situace je ve všech resortech složitá, že peníze mohou chybět školákům, v sociální oblasti, ve zdravotnictví. Že peněz je nedostatek a já nemůžu být křeček, který si stahuje peníze pod sebe a nedokáže je utratit," dodala. Nevyloučila, že letos může požadovat ještě další peníze.