Bidenova podpora klesla opět na minimum, důvodem je inflace

Reuters Působení amerického prezidenta Joea Bidena v úřadu schvaluje 36 procent Američanů. Jeho popularita oproti minulému týdnu klesla a vyrovnala se rekordnímu minimu od jeho nástupu do Bílého domu. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos a agentury Reuters. Bidenův pracovní výkon se nezamlouvá 59 procentům respondentů. Reuters dává pokles popularity hlavy státu do souvislosti s inflací.