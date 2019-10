Bagdádí chcípl jako pes, potvrdil smrt šéfa Islámského státu Trump

„Bagdádí zemřel ve strachu a panice,“ uvedl Trump . Podle něj před smrtí křičel, plakal, vzdychal. Jeho tělo bylo poté stoprocentně identifikováno. Podle něj se americké síly během operace dostaly do přestřelky, ale nikdo z nich nebyl zraněn především díky tomu, že o akci věděla pouze malá skupina lidí.

Podle amerického prezidenta byly vrtulníky operativců pod náhodnou palbou. Vrtulníků bylo do akce nasazeno osm. Do tunelu, kam Bagdádí uprchl, byl kvůli riziku výbuchu náloží vyslán vojenský robot, čtveřice se však pohybovala příliš rychle, museli ho proto vystřídat vojáci.

„Přijdou následovníci, ale toto bylo to nejhorší, co jsme zažili. Byl to zbabělec,” dodal Trump.