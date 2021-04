Americký lékař sám málem zemřel, teď pomáhá v boji s covidem

Ano, ale je potřeba je rozdělit podle toho, jakým pacientům se podávají. U těch, které se podávají hospitalizovaným, je to intravenózně podávaný imunoglobulin gama. Vážně nemocným hospitalizovaným pak injekčně podávaný pegylovaný interferon lambda, inhalovaný inteferon beta-1, fluvoxamin nebo telmisartan, což je blokátor receptorů angiotenisu (právě přes buněčné receptory angiotensinu ACE2 se napojuje koronavirus do napadených buněk - pozn. red.).

A za třetí je důležité, co při studiích měříte. Když zjistíte a prokážete, že se snižuje smrtnost, je to to nejdůležitější.

Ano, vakcíny jsou klíčové jak pro předcházení covidu, tak pro to, aby v případě nákazy propukla jen mírná forma nemoci. Když se nakazíte, projdete si napřed pěti až čtrnáctidenním obdobím, kdy nemáte žádné příznaky. Důvodem je, že váš imunitní systém je příliš pomalý při reakci na virus. Pak, když imunitní systém zjistí přítomnost viru, zareaguje a ve snaze přemoci virus může být jeho reakce přehnaná. Pokud se to stane, budete velmi těžce nemocný kvůli cytokinové bouři (přehnaná imunitní reakce organismu na infekci, kdy se uvolní přílišné množství cytokinů vyvolávajících záněty a horečku, což může vést k multiorgánovému selhání a smrti, pozn. red.).

Kolektivní imunita je to, co potřebujeme. Můžete ji získat při očkování, ale také, když se lidé nakazí a uzdraví.

Inhibitory IL6 u mne nezabíraly. Nic z toho, co se kdy zkoušelo na Castlemanovu nemoc, u mne nezabíralo. Proto jsem potřebovat zkoumat svou krev a vzorky z mízních uzlin, abych viděl, jestli mohu pochopit, co se děje v mých buňkách, a zkusit zjistit, zda existuje nějaký lék, který by to mohl potlačit.