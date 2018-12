„Vyzýváme syrskou vládu, aby její armáda převzala kontrolu nad územím, z nichž jsme se stáhli, zejména nad městem Manbidž, a aby tak ochránila tyto oblasti před tureckou invazí,” uvádí se v prohlášení YPG, zveřejněném v pátek na jejím twitterovém účtu.

Kurdské milice YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci, dosud bojovaly s podporou USA na severu Sýrie proti organizaci Islámský stát (IS) a během občanské války v Sýrii ovládly na severu značná území. Proto tam Ankara už v roce 2016 poslala své jednotky, protože se obává nárůstu vlivu Kurdů u svých hranic, na jihovýchodě Turecka totiž působí separatistická kurdská organizace PKK.

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q