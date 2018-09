ČTK

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ruský prezident Vladimir Putin a íránský prezident Hasan Rúhání ve společném prohlášení po své páteční schůzce v Teheránu uvedli, že konflikt v Sýrii lze vyřešit pouze prostřednictvím politického procesu a jednání, nikoli vojensky. Doplnili, že další jednání se bude konat v Rusku.

Zatímco letouny syrské armády a jejího spojence Ruska v pátek ráno Idlib bombardovaly, Putin a Rúhání se v Teheránu postavili proti výzvě Erdogana vyhlásit v Idlibu klid zbraní.

Turecký prezident dal v pátek najevo obavy z příchodu uprchlíků z Idlibu do Turecka a zdůraznil, že Turecko už pro ně nemá kapacitu. Putin oponoval, že vyhlášení klidu zbraní v Idlibu by bylo bezvýznamné, jelikož by se netýkalo islamistických skupin, které Damašek a jeho spojenci označují za teroristy. Rúhání zdůraznil, že vláda v Damašku musí dostat zpět pod kontrolu celou Sýrii.

Idlib je poslední větší baštou odpůrců syrské vlády a ofenziva Damašku by tak mohla být rozhodující bitvou syrské války. Zatímco Teherán a Moskva pomohly syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi změnit průběh války v bitvách proti Západem podporovaným povstalcům i islamistickým skupinám, Turecko je hlavním stoupencem syrské opozice a má v Sýrii své vojáky, upozorňuje Reuters.

Erdogan v pátek uvedl, že summit bude úspěšný, pokud bude domluveno příměří v Idlibu. Putin reagoval slovy: „Faktem je, že tady u jednacího stolu nejsou žádní zástupci ozbrojené opozice. A navíc tu nejsou zástupci fronty An-Nusra, Islámského státu či syrské armády... Ve své podstatě má turecký prezident pravdu. Bylo by to dobré, ale nemůžu za ně mluvit a už vůbec nemohu říci, že teroristi... přestanou střílet, používat drony či bomby”.

V závěrečném komuniké se trojice prezidentů zavázala, že bude usilovat o zničení teroristů z Islámského státu, fronty An-Nusra a dalších skupin napojených na Al-Káidu. Doplnili ale, že jsou jiné ozbrojené opoziční skupiny, které by se mohly připojit k případné dohodě o klidu zbraní. V prohlášení rovněž stojí, že mezinárodní společenství a OSN by měly posílit humanitární pomoc Sýrii a přispět tak k vytvoření podmínek pro bezpečný návrat syrských uprchlíků.

Putin se setkal také s íránským nejvyšším duchovním ajatolláhem Alím Chameneím. Ten mu podle íránské agentury Fars řekl, že Rusko a Írán mohou spolupracovat na zkrocení Spojených států, které označil za "hrozbu pro lidstvo".

Syrský prezident Asad nebyl v pátek v Teheránu přímo zastoupen, nebyli tam ale ani představitele OSN a Západu.

K jednání o Idlibu se v pátek sešla Rada bezpečnosti OSN. Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura řekl, že bojovníci v provincii by měli dostat ultimátum pro stažení z oblastí obývaných civilisty. Doplnil, že by se měly vytvořit trasy pro ty, kdo budou chtít z Idlibu dobrovolně odejít. Po skončení jednání ale několik diplomatů vyjádřilo pochybnosti, zda lze únikové trasy zřídit, protože syrská vláda nerozlišuje mezi teroristickými skupinami a ozbrojenými oponenty prezidenta Bašára Asada.

Ruský vyslanec při OSN Vasilij Něbenzja v pátek prohlásil, že v Idlibu působí ”40 až 45 ozbrojených skupin, tedy 50 000 lidí„. Skupina An-Nusra hlásící se k síti Al-Káida má podle něj 16.000 členů a ty skupiny, jež ”jsou připraveny dohodnout se o příměří, čítají 13 000 lidí„. Zástupce Sýrie Bašár Džaafarí sdělil, že jeho vláda počítá s evakuací civilistů z bojových zón.